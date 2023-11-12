В Харькове произошел взрыв на заправке – фото, видео

Утром в воскресенье, 12 ноября, на одной из заправок ОККО в Харькове взорвался автомобиль. Об этом сообщила патрульная полиция Харьковской области.

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Причина взрыва не сообщается.

Спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко в комментарии Общественному сказал , что огонь из автомобиля не успел перекинуться на оборудование заправки.

Патрульные временно ограничили движение транспорта на улице Полтавской дороги в районе АЗС – от улицы Котляра до улицы Рыльева.

В октябре СБУ сообщила о задержании диверсанта российской ГРУ, готовившего взрывы на АЗС в Харькове и других областях Украины.

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