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В Харькове произошел взрыв на заправке – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 11:08
В Харькове произошел взрыв на заправке – фото, видео - Фото
Фото: Патрульная полиция

Утром в воскресенье, 12 ноября, на одной из заправок ОККО в Харькове взорвался автомобиль. Об этом сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Причина взрыва не сообщается.

Спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко в комментарии Общественному сказал , что огонь из автомобиля не успел перекинуться на оборудование заправки.

Патрульные временно ограничили движение транспорта на улице Полтавской дороги в районе АЗС – от улицы Котляра до улицы Рыльева.

В Харькове произошел взрыв на заправке – фото, видео
Андрей Водяный
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