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У Харкові стався вибух на заправці – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 11:08
У Харкові стався вибух на заправці – фото, відео - Фото
Фото: Патрульна поліція

Вранці в неділю, 12 листопада, на одній із заправок ОККО у Харкові вибухнув автомобіль. Про це повідомила патрульна поліція Харківської області.

Причина вибуху не повідомляється.

Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі Суспільному сказав, що вогонь з автомобіля не встиг перекинутися на обладнання заправки.

Патрульні тимчасово обмежили рух транспорту на вулиці Полтавський шлях в районі АЗС – від вулиці Котляра до вулиці Рильєва.

У Харкові стався вибух на заправці – фото, відео
Андрій Водяний
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