У Харкові стався вибух на заправці – фото, відео
12.11.2023, 11:08
Фото: Патрульна поліція
Вранці в неділю, 12 листопада, на одній із заправок ОККО у Харкові вибухнув автомобіль. Про це повідомила патрульна поліція Харківської області.
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Причина вибуху не повідомляється.
Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі Суспільному сказав, що вогонь з автомобіля не встиг перекинутися на обладнання заправки.
Патрульні тимчасово обмежили рух транспорту на вулиці Полтавський шлях в районі АЗС – від вулиці Котляра до вулиці Рильєва.
- У жовтні СБУ повідомила про затримання диверсанта російської ГРУ, який готував вибухи на АЗС у Харкові та в інших областях України.
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