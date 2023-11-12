У Харкові стався вибух на заправці – фото, відео

Вранці в неділю, 12 листопада, на одній із заправок ОККО у Харкові вибухнув автомобіль. Про це повідомила патрульна поліція Харківської області.

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Причина вибуху не повідомляється.

Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в коментарі Суспільному сказав, що вогонь з автомобіля не встиг перекинутися на обладнання заправки.

Патрульні тимчасово обмежили рух транспорту на вулиці Полтавський шлях в районі АЗС – від вулиці Котляра до вулиці Рильєва.

У жовтні СБУ повідомила про затримання диверсанта російської ГРУ, який готував вибухи на АЗС у Харкові та в інших областях України.

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