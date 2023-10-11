У Харкові взяли на місці злочину колишнього міліціонера, готував підриви АЗС – фото
СБУ повідомляє, що разом із Нацполіцією затримала на місці злочину диверсанта російської ГРУ, який готував вибухи на АЗС у Харкові та в інших областях України.
Фігуранта було затримано в результаті багатоетапної спецоперації контррозвідки СБУ в той момент, коли він мінував газовий бак на одній із харківських автозаправних станцій.
Під час затримання зловмисника деактивовано вибуховий пристрій із 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.
Правоохоронці стверджують, що затриманий за вказівкою російських спецслужб готував вибухи двох АЗС у Харкові та інших регіонах України та для цього зберігав саморобні вибухові пристрої у сховку у лісі.
Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, встановлено причетність затриманого до скоєння щонайменше трьох подібних злочинів. Інформація про вибухи на АЗС у Харкові з використанням саморобних вибухових пристроїв почала надходити з березня 2023 року, зафіксовано два такі випадки. У серпні невідомий підірвав також залізничну колію.
Затриманий – 54-річний харків'янин, колишній працівник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Як вважають правоохоронці, він був дистанційно завербований військовою розвідкою РФ.
Під час обшуків у фігуранта виявлено майже 5 кг пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, дві бойові гранати Ф-1 та РГД-5, револьвер, майже 900 000 готівкою у гривневому еквіваленті.
Затриманому планують повідомити про підозру за статтями про диверсійну діяльність та про незаконний обіг зброї. У разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує довічне ув'язнення.
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