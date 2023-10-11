У Харкові взяли на місці злочину колишнього міліціонера, готував підриви АЗС – фото

СБУ повідомляє, що разом із Нацполіцією затримала на місці злочину диверсанта російської ГРУ, який готував вибухи на АЗС у Харкові та в інших областях України.

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Фігуранта було затримано в результаті багатоетапної спецоперації контррозвідки СБУ в той момент, коли він мінував газовий бак на одній із харківських автозаправних станцій.

Під час затримання зловмисника деактивовано вибуховий пристрій із 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Правоохоронці стверджують, що затриманий за вказівкою російських спецслужб готував вибухи двох АЗС у Харкові та інших регіонах України та для цього зберігав саморобні вибухові пристрої у сховку у лісі.

Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, встановлено причетність затриманого до скоєння щонайменше трьох подібних злочинів. Інформація про вибухи на АЗС у Харкові з використанням саморобних вибухових пристроїв почала надходити з березня 2023 року, зафіксовано два такі випадки. У серпні невідомий підірвав також залізничну колію.

Затриманий – 54-річний харків'янин, колишній працівник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Як вважають правоохоронці, він був дистанційно завербований військовою розвідкою РФ.

Під час обшуків у фігуранта виявлено майже 5 кг пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, дві бойові гранати Ф-1 та РГД-5, револьвер, майже 900 000 готівкою у гривневому еквіваленті.

Затриманому планують повідомити про підозру за статтями про диверсійну діяльність та про незаконний обіг зброї. У разі винесення судом обвинувального вироку йому загрожує довічне ув'язнення.

16 червня 2023 року СБУ повідомила про підозру двом жителям Одеси, які на замовлення російських пропагандистів знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру.

20 червня СБУ повідомила про підозру агенту російських спецслужб, який намагався "переманити" українських військових пілотів на бік Росії.

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