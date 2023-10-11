В Харькове взяли с поличным бывшего милиционера, готовил подрывы АЗС – фото

СБУ сообщает, что вместе с Нацполицией задержала с поличным диверсанта российского ГРУ, который готовил взрывы на АЗС в Харькове и в других областях Украины.

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Фигурант был задержан в итоге многоэтапной спецоперации контрразведки СБУ в тот момент, когда он минировал газовый бак на одной из харьковских автозаправочных станций.

При задержании злоумышленника деактивировано взрывное устройство из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

Правоохранители утверждают, что задержанный по указанию российских спецслужб готовил взрывы двух АЗС в Харькове и других регионах Украины и для этого хранил самодельные взрывные устройства в тайнике в лесу.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, установлена причастность задержанного к совершению не менее трех подобных преступлений. Информация о взрывах на АЗС в Харькове с использованием самодельных взрывных устройств начала поступать с марта 2023 года, зафиксировано два таких случая. В августе неизвестный взорвал также железные пути.

Задержанный – 54-летний харьковчанин, бывший сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности. Как считают правоохранители, он был дистанционно завербован военной разведкой РФ.

В ходе обысков у фигуранта обнаружены почти 5 кг пластида, детонаторы, часовой механизм к взрывчатке, две боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, револьвер, почти 900 000 наличными в гривневом эквиваленте.

Задержанному планируют сообщить о подозрении по статьям о диверсионной деятельности и о незаконном обороте оружия. В случае вынесения судом обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

16 июня 2023 года СБУ сообщила о подозрении двум жителям Одессы, которые по заказу российских пропагандистов снимали фейки о мобилизации и Киево-Печерской лавре.

20 июня СБУ сообщила о подозрении агенту российских спецслужб, который пытался "переманить" украинских военных пилотов на сторону России.

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