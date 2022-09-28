UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Харькове запускают метро на Салтовку. Это один из самых пострадавших от войны районов

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 19:55
В Харькове запускают метро на Салтовку. Это один из самых пострадавших от войны районов - Фото
Харьков, Салтовка (Фото: ОП)

В Харькове в полном объеме заработает Салтовская линия метро. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 06:30 утра 29 сентября начнут работать все станции Салтовской линии – от "Исторического музея" до "Героев Труда". Интервал движения поездов – 10 минут.

Когда метрополитен возобновил работу после начала полномасштабной войны, то поезда на Салтовской линии ходили лишь до станции "Академика Барабашова", теперь же можно добраться до северо-восточной окраины города.

Салтовка – один из крупнейших спальных районов Украины, это одна из наиболее пострадавших от войны местностей Харькова. Вплотную к Салтовке стояли российские войска, которые обстреливали жилмассив артиллерией и ракетами.

В Харькове запускают метро на Салтовку. Это один из самых пострадавших от войны районов

Смотрите также: "Сожалею, что стал предателем". Под Харьковом задержали экс-подполковника полиции – видео

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
салтовка метро Харьков салтовская линия героев труда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 