В Харькове запускают метро на Салтовку. Это один из самых пострадавших от войны районов

В Харькове в полном объеме заработает Салтовская линия метро. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

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С 06:30 утра 29 сентября начнут работать все станции Салтовской линии – от "Исторического музея" до "Героев Труда". Интервал движения поездов – 10 минут.

Когда метрополитен возобновил работу после начала полномасштабной войны, то поезда на Салтовской линии ходили лишь до станции "Академика Барабашова", теперь же можно добраться до северо-восточной окраины города.

Салтовка – один из крупнейших спальных районов Украины, это одна из наиболее пострадавших от войны местностей Харькова. Вплотную к Салтовке стояли российские войска, которые обстреливали жилмассив артиллерией и ракетами.

Армия РФ продолжает обстреливать Харьков, хоть ее и выгнали почти со всей области. 27 сентября из-за удара россиян в городе были проблемы с электроэнергией.

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Марко Сировой

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