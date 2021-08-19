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В Харьковском облсовете избрали нового главу вместо подозреваемого в коррупции Товмасяна

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 19:52
В Харьковском облсовете избрали нового главу вместо подозреваемого в коррупции Товмасяна - Фото
Татьяна Егорова-Луценко (Фото:Харьковский облсовет)

Сегодня, 19 августа, депутаты Харьковского областного совета поддержали кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко на должность председателя. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

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За избрание Егоровой-Луценко председателем Харьковского облсовета проголосовали 75 депутатов, против – девять. Она была единственным кандидатом на эту должность.

Егорову-Луценко избрали после того, как подозреваемый в коррупции Артур Товмасян подал в отставку с поста главы Харьковского облсовета.

Татьяна Егорова-Луценко родилась 28 сентября 1983 года в городе Лозовая Харьковской области. По образованию – юрист. Доктор юридических наук. С августа 2020-го по апрель 2021 года занимала должность первого заместителя председателя Харьковской ОГА. 25 октября 2020 года избрана депутатом Харьковского областного совета VІІІ созыва от партии Слуга народа.

Наталия Медведева
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харьковский облсовет Артур Товмасян Татьяна Егорова-Луценко
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