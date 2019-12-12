В харьковском супермаркете персонал ловил обезьяну: видео

Скриншот с видео

В Харькове в одном из супермаркетов на проспекте Гагарина персоналу довелось ловить обезьяну, которая была с одним из посетителей. Об этом в PR-отделе торговой сети сообщили Укринформу.

В интернете опубликовано видео инцидента.

В торговой сети изданию рассказали, что обезьяна, возможно, испугалась незнакомой обстановки и большого количества людей. Сразу поймать ее не удалось, поэтому сотрудникам супермаркета пришлось вывести покупателей из магазина, после чего в течение 20 минут животное было поймано.

По информации агентства, обезьяна живет в контактном зоопарке на третьем этаже того же ТРЦ.

По мнению бывшей и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, многие животные страдают, живя в условиях контактных зоопарков, а посетители таких зверинцев рискуют подхватить опасную болезнь.