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В харьковском супермаркете персонал ловил обезьяну: видео

В харьковском супермаркете персонал ловил обезьяну: видео - Фото
Скриншот с видео
12.12.2019, 14:25

Сотрудникам магазина пришлось вывести посетителей из помещения

В Харькове в одном из супермаркетов на проспекте Гагарина персоналу довелось ловить обезьяну, которая была с одним из посетителей. Об этом в PR-отделе торговой сети сообщили Укринформу.

В интернете опубликовано видео инцидента.

В торговой сети изданию рассказали, что обезьяна, возможно, испугалась незнакомой обстановки и большого количества людей. Сразу поймать ее не удалось, поэтому сотрудникам супермаркета пришлось вывести покупателей из магазина, после чего в течение 20 минут животное было поймано.

По информации агентства, обезьяна живет в контактном зоопарке на третьем этаже того же ТРЦ.

По мнению бывшей и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, многие животные страдают, живя в условиях контактных зоопарков, а посетители таких зверинцев рискуют подхватить опасную болезнь.

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Харьков животные супермаркет обезьяна
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