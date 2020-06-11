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В Харьковской области от взрыва гранаты погиб бывший участник боевых действий

В Харьковской области от взрыва гранаты погиб бывший участник боевых действий - Фото
Граната Ф-1 Фото: dpsu.gov.ua
11.06.2020, 11:36

В результате взрыва гранаты Ф-1 погиб 45-летний мужчина, бывший участник операции объединенных сил

В Харьковской области в пгт Краснопавловка Лозовского района вечером 10 июня произошел взрыв боевой гранаты Ф-1, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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Инцидент случился в районе лесополосы. Мужчина от полученных травм погиб. Установлено, что погибший ранее служил в зоне боевых действий на Донбассе. Причины его поступка выясняют следователи: они полагают, что тот совершил самоподрыв.

По данным свидетелей, пишет полиция, он был в состоянии алкогольного опьянения.

При обыске в квартире погибшего полицейские обнаружили четыре "предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова" и "два предмета, похожие на светодымовые шашки", а также семь патронов. Рядом с погибшим правоохранители обнаружили еще одну гранату (РГД-5).

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой "самоубийство".

Наталия Софиенко
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