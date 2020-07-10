В Харьковской области зафиксировали массовую гибель рыбы около базы отдыха: фото

В Харьковской области зафиксировали массовую гибель рыбы около базы отдыха. Причины гибели неизвестны

9 июля на Печенежском водохранилище Харьковской области зафиксировали массовую гибель рыбы. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госагентства рыбного хозяйства.

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"Исследованием установлено, что на небольшой площади водохранилища в заливе общественного "пляжа" около базы отдыха "Жень-Шень" Вовчанского района Харьковской области зафиксирована погибшая рыба, которую подсчитали поштучно", - заявили в агентстве.

Было обнаружено 1450 погибших окуней, 670 - густеров, 570 - плотв, 32 - ерша, 25 - щук, 12 - линь и шесть судаков. Вода желтовато-бурого цвета с "характерным запахом сероводорода". В агентстве обещают дополнительно проинформировать о причинах гибели рыбы и результатах лабораторных исследований.

29 октября 2019 года сообщалось, что в Житомирской области массово гибнет рыба.

Владислав Сердюк

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