Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Херсоне бригада скорой попала в карантин: пациенты не сказали о загранпоездке

В Херсоне бригада скорой попала в карантин: пациенты не сказали о загранпоездке - Фото
Фото: LIGA.net
19.03.2020, 10:28

В Херсоне семья вызвала скорую, но не сказала о недавней заграничной поездке - теперь бригада скорой в карантине из-за риска заразиться COVID-19

Бригада скорой помощи в Херсоне отправлена в карантин из-за того, что пациенты с высокой температурой не сообщили о заграничной поездке. Об этом рассказал в Facebook директор департамента здоровья херсонской ОГА Виктор Короленко.

По его словам, вчера, 18 марта, в скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, живущей в Херсоне.

Диспетчеру, по информации Короленко, не рассказали о том, что недавно семья выезжала за границу, поэтому скорая поехала на вызов без средств повышенной защиты. В результате бригада была помещена в карантин на 14 суток из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.

Короленко призвал граждан ответственно относиться к информации, которую они сообщают при вызове скорой: "иначе некому будет выезжать на вызовы, все бригады скорой окажутся в карантине", - подчеркнул он и напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушения режима карантина.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Херсон скорая помощь бригада скорой помощи коронавирус COVID-19 Виктор Короленко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 