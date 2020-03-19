В Херсоне бригада скорой попала в карантин: пациенты не сказали о загранпоездке

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Бригада скорой помощи в Херсоне отправлена в карантин из-за того, что пациенты с высокой температурой не сообщили о заграничной поездке. Об этом рассказал в Facebook директор департамента здоровья херсонской ОГА Виктор Короленко.

По его словам, вчера, 18 марта, в скорую помощь поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, живущей в Херсоне.

Диспетчеру, по информации Короленко, не рассказали о том, что недавно семья выезжала за границу, поэтому скорая поехала на вызов без средств повышенной защиты. В результате бригада была помещена в карантин на 14 суток из-за риска заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.

Короленко призвал граждан ответственно относиться к информации, которую они сообщают при вызове скорой: "иначе некому будет выезжать на вызовы, все бригады скорой окажутся в карантине", - подчеркнул он и напомнил об административной и уголовной ответственности за нарушения режима карантина.

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