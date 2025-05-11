В Ивано-Франковской области 11 мая выпал снег, в горах -6°C

За сутки в Прикарпатье выпало около 5 см снега

Фото: Горные спасатели Прикарпатья/Facebook

Утром 11 мая в Ивано-Франковской области выпал снег. Об этом сообщили в региональной Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и в пресс-службе Горных спасателей Прикарпатья.

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"По состоянию на 07:25, 11.05.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег. Ветер северный 6 м/с. Температура воздуха -6°C. В течение суток выпало около 5 см снега", – говорится в сообщении.

11 мая в Ивано-Франковске и области ожидается облачная погода с умеренным дождем. В горах – мокрый снег.

В прошлом году первый снег в Ивано-Франковской и Закарпатской областях выпал 30 сентября.