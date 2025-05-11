На Івано-Франківщині 11 травня випав сніг, у горах -6°C

Протягом доби у Прикарпатті випало близько 5 см снігу

Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття/Facebook

Уранці 11 травня в Івано-Франківській області випав сніг. Про це повідомили у регіональній Державній службі з надзвичайних ситуацій та у пресслужбі Гірських рятувальників Прикарпаття.

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"Станом на 07:25, 11.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний 6 м/с. Температура повітря -6°C. Протягом доби випало близько 5 см снігу", – йдеться у повідомленні.

11 травня в Івано-Франківську та області очікується хмарна погода з помірним дощем. В горах – мокрий сніг.

Торік перший сніг в Івано-Франківській і Закарпатській областях випав 30 вересня.