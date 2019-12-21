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В Измаиле двоих подростков подозревают в пытках ребенка

В Измаиле двоих подростков подозревают в пытках ребенка - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com
21.12.2019, 19:44

По версии следствия, двое учащихся профессионального лицея избили 11-летнего мальчика и заставили его раздеться

В Измаиле Одесской области прокуратура сообщила двум 16-летним подросткам о подозрении в пытках малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, двое учащихся профессионального лицея в съемной квартире в присутствии других несовершеннолетних избили 11-летнего мальчика и, угрожая физическим насилием, заставили полностью раздеться.

Все это подростки снимали на мобильный телефон, а затем выложили в интернет.

Установлено, что один из них уже является фигурантом двух уголовных дел по фактам кражи и грабежа.

Открыто производство по ч. 1 ст. 127 (Пытки) УК. Санкция статьи предусматривает пять лет лишения свободы.

12 декабря в Киеве полиция составила три админпротокола на преподавателя одной из столичных школ якобы из-за жесткого отношения к детям, которое отобразилось в "травле, безосновательных обвинениях и унижении личности" учеников.

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