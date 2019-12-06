Британский подросток ответил, зачем сбросил ребенка с Tate Modern

Джонти Брейвери (фото - twitter.com/metpoliceuk)

Подросток сказал, что сбросил мальчика с 10-го этажа галереи Tate Modern в Лондоне, потому что он хотел попасть в телевизионные новости. Об этом сообщает ВВС.

4 августа 18-летний Джонти Брейвери выбросил со смотровой площадки галереи Tate Modern шестилетнего мальчика, который приехал в Лондон со своей семьей из Франции.

Мальчик получил кровоизлияние в мозг. Сейчас он находится на реабилитации – подвижность его конечностей и работу мозга в полной мере восстановить пока не удается.

После ареста Брейвери сообщил полиции, что заранее планировал причинить кому-то боль в галерее на Южном берегу, чтобы о его аутизме рассказали по телевизору.

Брейвери сказал полицейским, что должен доказать свою точку зрения "каждому идиоту", который отрицает его проблемы с психическим здоровьем, и спросил, будет ли это в новостях.

Суд получил информацию, что Брейвери действительно проходил лечение в психиатрической клинике. У него были диагностированы расстройство аутистического спектра, обсессивно-компульсивное расстройство и, вероятно, расстройство личности.