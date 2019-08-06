В Лондоне подросток сбросил ребенка с 10-го этажа Тейт Модерн

Галерея Tate Modern (фото - ЕРА)

В Лондоне 17-летнему гражданину Франции предъявят обвинение в покушении на убийство после того, как он, по версии следствия, сбросил с 10-го этажа галереи современного искусства Тейт Модерн шестилетнего мальчика. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент случился в воскресенье на смотровой площадке Тейт Модерн, которая расположена на 10 этаже здания.

По предварительной информации полиции, 17-летний подросток, который находился в музее вместе со своей семьей, каким-то образом столкнул ребенка со смотровой площадки, огражденной довольно высокой оградой.

Мотивы подростка пока неизвестны. Однако полиция уже выяснила, что подозреваемый и потерпевший не были знакомы.

Очевидцы рассказывают, что услышали крик женщины, матери мальчика, после чего увидели на крыше пятого этажа тело ребенка. При этом находившиеся на смотровой площадке обступили подростка, который выглядел вполне спокойным и не пытался убежать.

Пострадавшего тут же при помощи вертолета госпитализировали, он находится в критическом, но стабильном состоянии.

Сегодня 17-летний француз должен предстать перед судом по делам молодежи Бромли.

Галерея Тейт Модерн – один из самых популярных туристических объектов в Лондоне.

В Одесской области 22-летний местный житель обвиняется в попытке изнасилования и убийстве 11-летней девочки.