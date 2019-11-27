В Житомире продают носки с цитатами Зеленского: фото

В одном из магазинов Житомира в продаже появились зеленые носки с цитатами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Житомир-онлайн.
В ассортименте есть носки со словами "Вийди отсюда, розбійник" или "Плохо чуєш мене?".
Фото: zhitomir-online.com
Их изготовил местный производитель.
Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета. В магазине отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.
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