Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Житомире продают носки с цитатами Зеленского: фото

В Житомире продают носки с цитатами Зеленского: фото - Фото
Фото: zhitomir-online.com
27.11.2019, 13:47

Носки изготовил местный производитель

В одном из магазинов Житомира в продаже появились зеленые носки с цитатами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Житомир-онлайн.

В ассортименте есть носки со словами "Вийди отсюда, розбійник" или "Плохо чуєш мене?". 

Фото: zhitomir-online.com

Их изготовил местный производитель.

Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета. В магазине отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

  • 10 июля Зеленский на совещании выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?.. Будете на райадминистрации сидеть кричать".

Читайте также: Годунок о конфликте с Зеленским: Ему дали неправдивую информацию

 

Напишите нам
Владимир Зеленский цитаты носки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 