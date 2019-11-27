В Житомире продают носки с цитатами Зеленского: фото

Фото: zhitomir-online.com

В одном из магазинов Житомира в продаже появились зеленые носки с цитатами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Житомир-онлайн.

В ассортименте есть носки со словами "Вийди отсюда, розбійник" или "Плохо чуєш мене?".

Фото: zhitomir-online.com

Их изготовил местный производитель.

Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета. В магазине отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.



10 июля Зеленский на совещании выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник. Плохо слышишь меня?.. Будете на райадминистрации сидеть кричать".

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