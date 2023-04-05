В КГГА рассказали, что будет с комендантским часом в Киеве на Пасху

Комендантский час в Киеве во время пасхальных праздников останется неизменным ради безопасности людей. Об этом сообщили в пресс-службе местной военной администрации.

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26 марта комендантский час в Киеве 26 марта комендантский час в Киеве сократили . Теперь он длится с 00:00 до 05:00.

"В ночь на Пасху, 16 апреля, комендантский час продлится, как всегда, с 00:00 до 05:00. Без изменений. В первую очередь для безопасности самих киевлян и гостей столицы", – говорится в сообщении.

Там сообщили, что украинцы могут посмотреть пасхальные службы онлайн на YouTube или Facebook, либо по телевидению. По завершении мероприятия киевляне могут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину.

В КГГА призвали киевлян воздержаться от скоплений в храмах и возле них, а также отметили, что не нужно пытаться освятить корзины сразу после окончания комендантского часа.

3 марта 2023 года командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что небо над Киевской областью защищено.

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Мілана Головань

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