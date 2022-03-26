В Киеве и области отменили объявленный ранее усиленный комендантский час.

"Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. Время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00.

Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что усиленный комендантский час в Киеве и области начнется в 20:00 26 марта и закончится в 07:00 28 марта.

Дмитрий Смирнов

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