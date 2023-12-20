В Киеве подростки танцевали с "псом Патроном", развернув нацистский флаг – видео
В одном из районов Киева подростки развернули флаг вооруженных сил нацистской Германии возле ростовой куклы известного пса Патрона. По данному факту начато досудебное расследование, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В Telegram распространился ролик, в котором молодые киевляне демонстрировали на камеру флаг с нацистской символикой и танцевали вместе с "Патроном". Правоохранители обнаружили видео во время мониторинга соцсетей.
Правоохранители разыскивают подростков для установления их личности.
Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов карается лишением свободы сроком до пяти лет.
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