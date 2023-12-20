У Києві підлітки танцювали з "псом Патроном", розгорнувши нацистський прапор – відео

За розповсюдження нацистської та комуністичної символіки можна сісти в тюрму на строк до п'яти років

Фото: Київська міська прокуратура

В одному з районів Києва підлітки розгорнули прапор збройних сил нацистської Німеччини біля ростової ляльки відомого пса Патрона. За даним фактом розпочато досудове розслідування, заявили у пресслужбі столичної прокуратури.

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У Telegram розповсюдився ролик, в якому молоді кияни демонстрували на камеру прапор із нацистською символікою і танцювали разом із "Патроном". Правоохоронці виявили відео під час моніторингу соцмереж.

Правоохоронці розшукують підлітків для встановлення їхніх осіб.

Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

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