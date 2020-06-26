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В Киевской области ограничили работу ресторанов и развлекательных заведений

В Киевской области ограничили работу ресторанов и развлекательных заведений - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
26.06.2020, 22:46

Ограничения введены до улучшения эпидемиологической ситуации в области

В Киевской области в связи с акутальной эпидемиологической ситуацией с 26 июня ограничено проведение массовых мероприятий и время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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В частности комиссия решила:

- установить ограничение в 10 человек для проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях;

- время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений сократить до 22:00.

Также комиссия решила усилить контроль:

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий в городском, пригородном, междугородном пассажирском транспорте;

- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

- установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Ограничения введены до улучшения эпидемиологической ситуации в области.

24 июня глава Киевской ОГА Василий Володин заявлял, что в области усилят карантин, если три дня подряд не будет падать динамика роста случаев заболевания коронавирусом.

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Вадим Ребрина
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