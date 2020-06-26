В Киевской области ограничили работу ресторанов и развлекательных заведений

В Киевской области в связи с акутальной эпидемиологической ситуацией с 26 июня ограничено проведение массовых мероприятий и время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.
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В частности комиссия решила:
- установить ограничение в 10 человек для проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях;
- время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений сократить до 22:00.
Также комиссия решила усилить контроль:
- за соблюдением противоэпидемических мероприятий в городском, пригородном, междугородном пассажирском транспорте;
- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
- установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Ограничения введены до улучшения эпидемиологической ситуации в области.
24 июня глава Киевской ОГА Василий Володин заявлял, что в области усилят карантин, если три дня подряд не будет падать динамика роста случаев заболевания коронавирусом.
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