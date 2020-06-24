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Глава Киевской ОГА грозит усилить карантин, еще вчера без маски раздавал грамоты

Глава Киевской ОГА грозит усилить карантин, еще вчера без маски раздавал грамоты - Фото
Больница в Кагарлыке, Киевская область (Фото: пресс-служба Киевской ОГА)
24.06.2020, 16:50

Глава КОГА Василий Володин заявляет, что динамика роста случаев инфицирования в регионе "вызывает беспокойство"

В Киевской области усилят карантин, если три дня подряд не будет падать динамика роста случаев заболевания коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

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Володин заявил, что из-за "негативной тенденции инцидентности" он уже обращался с просьбой соблюдать карантин, чтобы не пришлось отменять ослабления. 

По его словам, в Киевской области динамика роста случаев инфицирования превышает показатель 10%, который установлен Минздравом, и составляет 23,23%: "Именно этот показатель вызывает беспокойство. Если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение".

При этом вчера пресс-служба КОГА отчиталась в Facebook, что Володин поздравил коллег с Днем госслужбы и вручил грамоты. В пресс-службе опубликовали фотографии, на которых видно, что присутствующие находятся в помещении без масок и перчаток, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Чиновники не отказались и от рукопожатий. 13 марта Министерство здравоохранения рекомендовало избегать рукопожатий и использовать другие бесконтактные способы приветствия. 

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Владислав Сердюк
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