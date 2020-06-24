Глава Киевской ОГА грозит усилить карантин, еще вчера без маски раздавал грамоты

Больница в Кагарлыке, Киевская область (Фото: пресс-служба Киевской ОГА)

В Киевской области усилят карантин, если три дня подряд не будет падать динамика роста случаев заболевания коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

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Володин заявил, что из-за "негативной тенденции инцидентности" он уже обращался с просьбой соблюдать карантин, чтобы не пришлось отменять ослабления.

По его словам, в Киевской области динамика роста случаев инфицирования превышает показатель 10%, который установлен Минздравом, и составляет 23,23%: "Именно этот показатель вызывает беспокойство. Если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение".

При этом вчера пресс-служба КОГА отчиталась в Facebook, что Володин поздравил коллег с Днем госслужбы и вручил грамоты. В пресс-службе опубликовали фотографии, на которых видно, что присутствующие находятся в помещении без масок и перчаток, а также не соблюдают социальную дистанцию.

Чиновники не отказались и от рукопожатий. 13 марта Министерство здравоохранения рекомендовало избегать рукопожатий и использовать другие бесконтактные способы приветствия.

17 июня адаптивный карантин был продлен до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения, если ситуация ухудшится.

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек.

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