МОЗ просит работодателей обеспечить дистанционную работу

Минздрав опубликовал рекомендации для руководителей коммерческих предприятий, которые помогут уменьшить распространение коронавируса COVID-19. Прежде всего МОЗ просит обеспечить возможность дистанционной работы.
«Чтобы уберечь своих работников от вируса COVID-19, по возможности обеспечьте дистанционные условия труда и строго контролируйте выполнение простых правил гигиены», - сказано в сообщении.
В ВОЗ рекомендуют избегать рукопожатий, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения. Также министерство просит избегать массовых скоплений людей и по возможности использовать онлайн-сервисы.
Транспортным предприятиям и такси рекомендуют дезинфицировать поверхности и проветривать салон.