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МОЗ просит работодателей обеспечить дистанционную работу

МОЗ просит работодателей обеспечить дистанционную работу - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Киевпастранс)
13.03.2020, 17:37

Минздрав опубликовал рекомендации для коммерческих предприятий в связи с распространением коронавируса

Минздрав опубликовал рекомендации для руководителей коммерческих предприятий, которые помогут уменьшить распространение коронавируса COVID-19. Прежде всего МОЗ просит обеспечить возможность дистанционной работы.

«Чтобы уберечь своих работников от вируса COVID-19, по возможности обеспечьте дистанционные условия труда и строго контролируйте выполнение простых правил гигиены», - сказано в сообщении.

В ВОЗ рекомендуют избегать рукопожатий, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения. Также министерство просит избегать массовых скоплений людей и по возможности использовать онлайн-сервисы.

Транспортным предприятиям и такси рекомендуют дезинфицировать поверхности и проветривать салон.

  • На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом. Одна из заболевших умерла.
  • С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.

Ребрина Вадим
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