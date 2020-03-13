МОЗ просит работодателей обеспечить дистанционную работу

Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Киевпастранс)

Минздрав опубликовал рекомендации для руководителей коммерческих предприятий, которые помогут уменьшить распространение коронавируса COVID-19. Прежде всего МОЗ просит обеспечить возможность дистанционной работы.

«Чтобы уберечь своих работников от вируса COVID-19, по возможности обеспечьте дистанционные условия труда и строго контролируйте выполнение простых правил гигиены», - сказано в сообщении.

В ВОЗ рекомендуют избегать рукопожатий, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения. Также министерство просит избегать массовых скоплений людей и по возможности использовать онлайн-сервисы.

Транспортным предприятиям и такси рекомендуют дезинфицировать поверхности и проветривать салон.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом. Одна из заболевших умерла.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.