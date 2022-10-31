В Киевской области рассказали о худшем сценарии на зиму. Потом всех успокоили

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью польскому изданию Wiadomosci заявил, что власти рассматривают все сценарии на зиму, в том числе наихудший – временное переселение жителей области в случае критического повреждения гражданской инфраструктуры. Позднее он написал у себя в Telegram, что ничего такого сейчас не планируется.

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Отвечая на вопрос издания "Каковы приготовления к чрезвычайно сложной зиме в этом году?", Кулеба сказал, что есть заготовки на несколько сценариев, включая открытие сотен теплопунктов в школах, детсадах и так далее с "альтернативным отоплением, в том числе дровами", где "каждый сможет запастись теплыми вещами и едой, а также зарядить мобильные телефоны".

"Есть и другой сценарий: если мы понимаем, что инфраструктура настолько повреждена, что быстро ее не решить, есть план по временной перевозке людей в регионы, где ситуация более стабильна. Мы готовимся ко всем вариантам", – передают его слова польские журналисты.

В соцсетях Кулеба заверил, что "никаких эвакуационных мероприятий на территории Киевской области не проходит и в ближайшее время не планируется".

"Ситуация с энергетикой сложна, но под контролем. Все трудятся на своих местах. Электроэнергия в области уже начала восстанавливаться. Обо всех планах действий жители Киевской области будут знать заранее", – написал он и призвал "доверять только официальным источникам".

Утром 31 октября оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 по украинским городам. Воздушные силы утверждают, что 44 из них сбили.

Министр иностранных дел Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданскими, ибо у нее есть желание убивать украинцев, а потому это нельзя оправдывать и называть "ответом".

Євген Пилипенко

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