В Лисичанске в двухэтажном доме рухнула крыша: фото

Фото: facebook.com/csomvd

В Лисичанске Луганской области в двухэтажном доме произошло разрушение потолка и крыши в одной из квартир. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай у себя в Facebook.

"Сегодня по улице Потапенко, дом 285 в двухэтажном многоквартирном доме произошло разрушение потолка и крыши в одной из квартир. Сотрудники полиции принимают меры по обеспечению правопорядка и недопущения фактов правонарушений до принятия решения органами местного самоуправления по возможности дальнейшего проживания жителей в доме", - отметила Погукай.

Полиция не сообщает о пострадавших.

Фото: facebook.com/csomvd