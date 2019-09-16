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В Лисичанске в двухэтажном доме рухнула крыша: фото

В Лисичанске в двухэтажном доме рухнула крыша: фото - Фото
Фото: facebook.com/csomvd
16.09.2019, 12:37

Информации о пострадавших пока нет

В Лисичанске Луганской области в двухэтажном доме произошло разрушение потолка и крыши в одной из квартир. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай у себя в Facebook.

"Сегодня по улице Потапенко, дом 285 в двухэтажном многоквартирном доме произошло разрушение потолка и крыши в одной из квартир. Сотрудники полиции принимают меры по обеспечению правопорядка и недопущения фактов правонарушений до принятия решения органами местного самоуправления по возможности дальнейшего проживания жителей в доме", - отметила Погукай.

Полиция не сообщает о пострадавших.

Фото: facebook.com/csomvd

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фото лисичанск обрушение крыши татьяна погукай
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