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Пожар в одесском отеле: в деле появилась новая фигурантка

Пожар в одесском отеле: в деле появилась новая фигурантка - Фото
Пожар в отеле Токио Стар (Фото - ГСЧС)
13.09.2019, 18:00

Старшего администратора Токио Стар арестовали

В деле о смертельном пожаре в одесском отеле Токио Стар появился третий фигурант - старший администратор заведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. 

Женщину подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 270 УК Украины). Сегодня суд взял ее под стражу без права залога. Досудебное расследование дела продолжается, отметили в прокуратуре.

Как сообщил Думской адвокат подозреваемой, сегодняшнее решение суда будет обжаловано в апелляции. Он отметил, что подзащитная с момента пожара находилась на месте и являлась на допросы. Он также добавил, что женщина на своей должности контролировала чистоту в отеле, а техникой и сигнализацией не занималась.

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