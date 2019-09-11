Пожар в одесском Токио: дочь погибшей австралийки требует $1 млн

Одесская гостиница Токио Стар после пожара (Фото - Думская)

Дочь погибшей при пожаре в одесском отеле Токио гражданки Австралии требует в суде значительную сумму компенсации. Об этом идет речь в постановлении Киевского райсуда Одессы об аресте имущества подозреваемого.

Как говорится в документе, дочь австралийки в связи с гибелью матери заявила гражданский иск о взыскании материального вреда в сумме 628,2 тыс. гривень и морального - его сумму оценили в $1 млн (по курсу НБУ - 25,3 млн гривень).

Адвокат потерпевшей Юлия Неганова в комментарии Украинской правде подтвердила информацию об иске со стороны дочери погибшей.

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