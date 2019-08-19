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В Одессе опознали шестерых погибших в "Токио": откуда эти люди

В Одессе опознали шестерых погибших в "Токио": откуда эти люди - Фото
Одесская гостиница Токио после пожара (Фото: Думская)
19.08.2019, 11:49

Одна из погибших - гражданка Австралии, остальные - украинцы

В Одессе уже опознали тела шестерых погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар". Об этом на совещании в мэрии в понедельник сообщил городской голова Геннадий Труханов, пишет Думская.

Труханов отметил, что среди шести жертв пятеро - граждане Украины и одна гражданка Австралии. Остальные, по его словам, - двое жителей Одесской области, двое киевлян и мужчина из Днепра.

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