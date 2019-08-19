В Одессе опознали шестерых погибших в "Токио": откуда эти люди

В Одессе уже опознали тела шестерых погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар". Об этом на совещании в мэрии в понедельник сообщил городской голова Геннадий Труханов, пишет Думская.

Труханов отметил, что среди шести жертв пятеро - граждане Украины и одна гражданка Австралии. Остальные, по его словам, - двое жителей Одесской области, двое киевлян и мужчина из Днепра.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Владельца гостиницы задержали. Ему сообщено о подозрении и сегодня намерены избрать меру пресечения.

ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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