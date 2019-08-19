Пожар в Одессе. Прокуратура опровергает задержание троих человек

В прокуратуре Одесской области опровергли информацию о задержании еще троих человек по делу о пожаре в гостинице "Токио стар". Об этом корреспонденту ЛИГА.net сообщили в пресс-службе прокуратуры.
"Это недостоверная информация", - отметила представитель пресс-службы.
По информации ведомства, в указанном деле пока фигурирует один человек - это собственник гостиницы. Ему уже сообщено о подозрении. Ходатайство об избрании меры пресечения передано в суд.
В прокуратуре рассчитывают, что заседание по избранию ему меры пресечения пройдет уже сегодня до конца дня.
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