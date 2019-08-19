Пожар в Одессе. Прокуратура опровергает задержание троих человек

Пожар в отеле Токио Стар (Фото - ГСЧС)

В прокуратуре Одесской области опровергли информацию о задержании еще троих человек по делу о пожаре в гостинице "Токио стар". Об этом корреспонденту ЛИГА.net сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Это недостоверная информация", - отметила представитель пресс-службы.

По информации ведомства, в указанном деле пока фигурирует один человек - это собственник гостиницы. Ему уже сообщено о подозрении. Ходатайство об избрании меры пресечения передано в суд.

В прокуратуре рассчитывают, что заседание по избранию ему меры пресечения пройдет уже сегодня до конца дня.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

Утром в понедельник одесское издание Думская сообщило о задержании еще троих человек - управляющей другой гостиницы и двух мужчин, которые занимались проводкой.

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