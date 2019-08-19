Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пожар в Одессе: полиция задержала еще троих человек

Пожар в Одессе: полиция задержала еще троих человек - Фото
Фото: dsns.gov.ua
19.08.2019, 08:49

Задержали управляющую еще одной гостиницы и двоих мужчин, которые занимались проводкой

По делу о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" задержали еще троих человек, в том числе управляющую другим отелем. Об этом сообщает Думская.

18 августа оперативники провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу гостиницы Вадиму Черному, в том числе в гостинице "Зирка".  Кроме самого бизнесмена, задержали еще троих человек.  

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты", - отметил источник из числа сотрудников отеля.

По его словам, задержаны управляющая "Зиркой" и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.

Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа. 

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета", - уточнил собеседник.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек, еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.
  • Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.
  • Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

Читайте также: "Был в самом пекле". Что говорят очевидцы пожара в Одессе

Напишите нам
одесса пожар гостиница
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 