Пожар в Одессе: полиция задержала еще троих человек

По делу о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" задержали еще троих человек, в том числе управляющую другим отелем. Об этом сообщает Думская.
18 августа оперативники провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу гостиницы Вадиму Черному, в том числе в гостинице "Зирка". Кроме самого бизнесмена, задержали еще троих человек.
"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты", - отметил источник из числа сотрудников отеля.
По его словам, задержаны управляющая "Зиркой" и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.
Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа.
"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета", - уточнил собеседник.
Читайте также: "Был в самом пекле". Что говорят очевидцы пожара в Одессе