Пожар в Одессе: полиция задержала еще троих человек

Фото: dsns.gov.ua

По делу о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" задержали еще троих человек, в том числе управляющую другим отелем. Об этом сообщает Думская.

18 августа оперативники провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу гостиницы Вадиму Черному, в том числе в гостинице "Зирка". Кроме самого бизнесмена, задержали еще троих человек.

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты", - отметил источник из числа сотрудников отеля.

По его словам, задержаны управляющая "Зиркой" и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.

Работники горевшего отеля говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа.

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета", - уточнил собеседник.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

Читайте также: "Был в самом пекле". Что говорят очевидцы пожара в Одессе