Пожар в Одессе: появился новый подозреваемый

Одесская гостиница Токио Стар после пожара (Фото - Думская)

Вчера, 2 сентября, прокуратура Одесской области объявила о подозрении второму владельцу отеля Токио-Стар, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Его подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели девяти человек.

Поскольку, как сообщает прокуратура, подозреваемый скрывается от следствия, подготовлено ходатайство о задержании и аресте.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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