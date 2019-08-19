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Мэрия: Сгоревшая в Одессе гостиница по документам - склады

Мэрия: Сгоревшая в Одессе гостиница по документам - склады - Фото
Одесская гостиница Токио Стар после пожара (Фото - Думская)
19.08.2019, 17:00

Информации о переоборудовании помещений профильные органы не получали

Гостиница "Токио Стар", которая на выходных сгорела в Одессе, по документам является складскими помещениями. Об этом заявил заместитель директора департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Игорь Черкасов на совещании в ОГА, пишет Думская.

Таким образом в склады было реконструировано здание бывшего трамвайного депо.

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", - заявил чиновник.

Он уточнил, что после ликвидации инспекции ее полномочия перешли ГАСИ. С тех пор заявлений о переоборудовании помещений в отель не поступало.

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