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Пожар в Одессе. Сколько компенсации получат семьи погибших

Пожар в Одессе. Сколько компенсации получат семьи погибших - Фото
Пожар в отеле Токио Стар (Фото - ГСЧС)
30.08.2019, 07:14

В Одесской облгосадминистрации отметили, что семьям погибших в гостинице "Токио Стар" выделили материальную помощь по 100 000 грн

Семьям погибших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар", произошедшей в ночь на 17 августа, будет оказана материальная помощь в размере по 100 000 грн. Об этом заявил директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов, сообщает Укринформ.

"Областная государственная администрация окажет материальную помощь в объеме 100 000 грн каждой из семей жертв пожара в гостинице "Токио Стар". Кроме того, компенсация в размере 50 000 грн будет предоставлена тем жильцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр горбольницы №10 ", - отметил Радулов.

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По его словам, такая помощь может быть оказана еще до конца текущей недели, согласно заявлениям членов семей погибших и пациентов ожогового центра. Родственники также должны предоставить определенные данные, подтверждающие степень родства с жертвами пожара.

Представитель родственников жертв трагедии, юрист Артем Булгару заявил на пресс-конференции, что совладелец сгоревшего отеля Вадим Черный отказался предоставить какие-либо компенсации родственникам жертв пожара и самим жильцам, пострадавшим от огня.

Один из адвокатов бизнесмена Черного уточнил в ходе заседания Апелляционного суда Одесской области, который санкционировал арест подсудимого на период следствия, что Черный не считает себя виновником пожара на втором этаже гостиницы "Токио Стар".

"Бизнесмен Черный не является бенефициарным владельцем или директором гостиницы, а помещения второго этажа принадлежат его деловому компаньону Сергею Дурачу", - добавил адвокат Денис Пономаренко.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек, еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.
  • Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.
  • Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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пожар компенсация Токио Стар Дмитрий Радулов
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