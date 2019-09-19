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В Луганске ночью прогремел взрыв: что произошло - фото

В Луганске ночью прогремел взрыв: что произошло - фото - Фото
Фото: сайты боевиков
19.09.2019, 13:46

Источники LIGA.net в захваченном гибридными войсками РФ городе сообщили, что слышали сильный взрыв ночью, пострадавших нет

Сегодня ночью во временно оккупированном Луганске произошел подрыв путепровода. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители в оккупации.

Неизвестные подорвали три опоры моста путепровода на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная.

По словам луганчан, в центре города были слышны звуки взрыва. "Довольно сильный такой взрыв, даже сквозь закрытые окна было слышно. Говорят, что якобы взорвали путепровод, и опоры моста разрушены", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что это произошло в районе 01:00, пострадавших нет. Движение по путепроводу сегодня перекрыли. "Сейчас там много "полиции", ищут якобы диверсантов", - сказал он.

  • 18 сентября сообщалось, что на улицах Луганска в последние дни военной техники боевиков практически не видно.

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взрыв Луганск мост путепровод
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