В Луганске ночью прогремел взрыв: что произошло - фото

Фото: сайты боевиков

Сегодня ночью во временно оккупированном Луганске произошел подрыв путепровода. Об этом сообщили сегодня LIGA.net местные жители в оккупации.

Неизвестные подорвали три опоры моста путепровода на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная.

По словам луганчан, в центре города были слышны звуки взрыва. "Довольно сильный такой взрыв, даже сквозь закрытые окна было слышно. Говорят, что якобы взорвали путепровод, и опоры моста разрушены", - отметила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Другой собеседник добавил, что это произошло в районе 01:00, пострадавших нет. Движение по путепроводу сегодня перекрыли. "Сейчас там много "полиции", ищут якобы диверсантов", - сказал он.