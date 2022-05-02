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В Мариуполе началась эвакуация: автобусы отправились в Запорожье – Андрющенко

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 12:38
В Мариуполе началась эвакуация: автобусы отправились в Запорожье – Андрющенко - Фото
Эвакуация из Мариуполя (Фото: EPA)
дополнено

Сегодня в Мариуполе началась эвакуация мирного населения, автобусы уже отправились из города в Запорожье, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в эфире Радио Свобода.

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"Известно, что эвакуация началась. По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя", – сообщил Андрющенко.

По его словам, по предварительной договоренности, автобусы подберут также людей в поселке Мангуш и в Бердянске. К эвакуационней колонне также разрешили присоединяться личному транспорту.

"Надеемся, тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", – сказал Андрющенко.

Он также подтвердил, что после ночных обстрелов оккупантов завода "Азовсталь" утром было тихо в городе. 

Дополнено в 12:46

В горсовете сообщили, что эвакуация в Мариуполе, которая должна была начаться сегодня с утра, продолжается.

Автобусы еще не доехали до места сбора, но горсовет просит мариупольцев оставаться возле ТРЦ ПортCity для эвакуации.

  • 1 мая в Мариуполе началась эвакуация гражданских, блокированных российскими войсками на территории завода "Азовсталь". Первая группа примерно из 100 человек должна приехать в Запорожье 2 мая.
  •  Оккупанты возобновили обстрелы завода "Азовсталь" сразу после того, как завершился первый этап эвакуации гражданских. 
  • Эвакуация находящегося в других районах города мирного населения Мариуполя была запланирована на 2 мая.

Читайте также: Зеленский: Наконец удалось организовать эвакуацию людей с Азовстали. Завтра продолжим 

 

Наталия Фреик
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