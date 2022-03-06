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В Мариуполе объявлена очередная эвакуация. Вчерашняя сорвалась из-за обстрелов РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 10:22
В Мариуполе объявлена очередная эвакуация. Вчерашняя сорвалась из-за обстрелов РФ - Фото
Результаты обстрелов Мариуполя (фото – Мариупольский городской совет)

В Мариуполе с 12.00 6 марта начинается эвакуация мирного населения. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины.

Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет производиться с трех точек муниципальными автобусами:

– СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53),
– Драмтеатр (Театральная площадь, 1),
– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять транспорт максимально.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.

  • 5 марта эвакуация мирного населения из Мариуполя была перенесена в целях безопасности. Российские войска не соблюдали режим тишины и продолжали обстрел самого Мариуполя и его окрестностей.
Юрий Смирнов
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эвакуация мариуполь
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