В Мариуполе объявлена очередная эвакуация. Вчерашняя сорвалась из-за обстрелов РФ
В Мариуполе с 12.00 6 марта начинается эвакуация мирного населения. Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины.
Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет производиться с трех точек муниципальными автобусами:
– СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53),
– Драмтеатр (Театральная площадь, 1),
– Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).
Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей, заполнять транспорт максимально.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено.
- 5 марта эвакуация мирного населения из Мариуполя была перенесена в целях безопасности. Российские войска не соблюдали режим тишины и продолжали обстрел самого Мариуполя и его окрестностей.
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