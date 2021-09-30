UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Мукачево среди привитых разыграют кроссовер Renault, велосипеды и другие призы

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 14:03
В Мукачево среди привитых разыграют кроссовер Renault, велосипеды и другие призы - Фото
Фото: EPA

В Мукачево вакцинированные от коронавируса жители города смогут поучаствовать в розыгрыше иномарки и других ценных призов. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Местная власть решила стимулировать жителей вакцинироваться от COVID-19: на призы для получивших прививку из бюджета выделят 1,2 млн грн. Призовой фонд акции – автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов и 15 телевизоров.

В горсовете отмечают, что в акции могут принять участие жители Мукачевской городской территориальной громады, прошедшие полный курс вакцинации.

  • 27 сентября 2021 года главный санврач Игорь Кузин сообщил, что людям с абсолютными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 будут выдавать справки, о чем Кабмин в ближайшее время примет постановление. Таким сотрудникам работодатель должен предложить альтернативные варианты работы во время карантина.
  • 29 сентября Минздрав отклонил предложение рекомендовать вакцинацию от COVID-19 детям от 12 лет в национальном масштабе. Вакцинировать детей 12-18 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.

Читайте также: Какой иммунитет сильнее – от Pfizer/Moderna или болезни: исследование у ветеранов в США 

Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина прививка приз мукачево коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 