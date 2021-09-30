В Мукачево среди привитых разыграют кроссовер Renault, велосипеды и другие призы
30.09.2021, 14:03
Фото: EPA
В Мукачево вакцинированные от коронавируса жители города смогут поучаствовать в розыгрыше иномарки и других ценных призов. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского горсовета.
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Местная власть решила стимулировать жителей вакцинироваться от COVID-19: на призы для получивших прививку из бюджета выделят 1,2 млн грн. Призовой фонд акции – автомобиль Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов и 15 телевизоров.
В горсовете отмечают, что в акции могут принять участие жители Мукачевской городской территориальной громады, прошедшие полный курс вакцинации.
- 27 сентября 2021 года главный санврач Игорь Кузин сообщил, что людям с абсолютными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 будут выдавать справки, о чем Кабмин в ближайшее время примет постановление. Таким сотрудникам работодатель должен предложить альтернативные варианты работы во время карантина.
- 29 сентября Минздрав отклонил предложение рекомендовать вакцинацию от COVID-19 детям от 12 лет в национальном масштабе. Вакцинировать детей 12-18 лет можно только той вакциной, инструкция к которой разрешает такую вакцинацию.
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