В Николаеве прогремел взрыв: разрушен памятник чекистам – фото

Поздно вечером 19 октября в Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, информацию также подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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В Николаевской области с 22:39 объявлена воздушная тревога.

В 22:47 Ким сообщил, что россияне "решили вопрос" с памятником в Николаеве. Он добавил: "Если это подрыв – отвечать будут по закону. Кто бы это ни был".

Глава ОВА показал фото уничтоженного памятника чекистам, который был сооружен в 1977 году в честь 60-летия советской милиции. В рамках декоммунизации, начавшейся с 2016 года, монумент неоднократно предлагали снести.

17 октября армия РФ ударила в Николаеве по цистернам с подсолнечным маслом, оно потекло по улицам.

В ночь на 18 октября россияне ударили ракетами С-300 по Николаеву. Было попадание по двухэтажному жилому дому, под завалами нашли тело мужчины. Также россияне уничтожили цветочный рынок.

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Оксана Житнюк

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