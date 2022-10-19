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В Николаеве прогремел взрыв: разрушен памятник чекистам – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 23:20
В Николаеве прогремел взрыв: разрушен памятник чекистам – фото - Фото
Фото – Telegram Кима

Поздно вечером 19 октября в Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, информацию также подтвердил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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В Николаевской области с 22:39 объявлена воздушная тревога.

В 22:47 Ким сообщил, что россияне "решили вопрос" с памятником в Николаеве. Он добавил: "Если это подрыв – отвечать будут по закону. Кто бы это ни был".

Глава ОВА показал фото уничтоженного памятника чекистам, который был сооружен в 1977 году в честь 60-летия советской милиции. В рамках декоммунизации, начавшейся с 2016 года, монумент неоднократно предлагали снести.

  • 17 октября армия РФ ударила в Николаеве по цистернам с подсолнечным маслом, оно потекло по улицам.
  • В ночь на 18 октября россияне ударили ракетами С-300 по Николаеву. Было попадание по двухэтажному жилому дому, под завалами нашли тело мужчины. Также россияне уничтожили цветочный рынок.

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Оксана Житнюк
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