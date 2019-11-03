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В Николаеве упала конструкция для полумарафона: пострадали люди

В Николаеве упала конструкция для полумарафона: пострадали люди - Фото
Полумарафон в Николаеве (Фото: mkrada.gov.ua)
03.11.2019, 19:59

Инцидент произошел на центральной площади города

На главной площади Николаева из-за падения металлоконструкции, установленной для проведения полумарафона, пострадали люди, стоявшие рядом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент имел место в субботу. В результате медицинская помощь понадобилась пяти людям в возрасте от 35 до 61 года. Они получили ссадины. Кроме того, 63-летняя женщина с переломом ключицы была доставлена в больницу, а после помещена на амбулаторное лечение.

По факту полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства происшедшего.

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