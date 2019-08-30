Момент обрушения моста в Харькове: появилось видео

В сети появилась видеозапись с регистратора автомобиля, который находился у харьковского автомоста в момент обрушения. Оно было опубликовано на странице Харьковские будни в Facebook.

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На ролике видно, что по встречной полосе проехала фура, после чего левая часть моста обваливается.

Примечательно, что именно проезд перегруженной фуры называли причиной обрушения в пресс-службе Укравтодора.

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