Момент обрушения моста в Харькове: появилось видео

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Обошлось без пострадавших

В сети появилась видеозапись с регистратора автомобиля, который находился у харьковского автомоста в момент обрушения. Оно было опубликовано на странице Харьковские будни в Facebook.

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На ролике видно, что по встречной полосе проехала фура, после чего левая часть моста обваливается.

Примечательно, что именно проезд перегруженной фуры называли причиной обрушения в пресс-службе Укравтодора.

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Теги: Харьков, видео, мост, обрушение, автомост, ЛОСК
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