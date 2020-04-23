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В Николаевской области село закрыли для иногородних из-за вспышки коронавируса

В Николаевской области село закрыли для иногородних из-за вспышки коронавируса - Фото
Фото 5 - пресс-служба НОГА
23.04.2020, 17:42

Село в Николаевской области изолировали из-за вспышки коронавируса

Село Семеновка, которое находится в Николаевской области, закрыли для иногородних в связи с увеличением количества больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

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"В селе Семеновка перекрыты въезды, выезды и установлен КПП", - заявляют в пресс-службе. 

Функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт.

По словам председателя громады Владимира Неграя, была организована полноценная работа КПП с соблюдением всех правил функционирования: "Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры".

  • Вчера сообщалось, что 10-миллионный китайский город закрылся для иногородних: там вспышка COVID-19.
Владислав Сердюк
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николаевская область карантин семеновка коронавирус COVID-19
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