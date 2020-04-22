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10-миллионный китайский город закрылся для иногородних: там вспышка COVID-19

10-миллионный китайский город закрылся для иногородних: там вспышка COVID-19 - Фото
Фото: Wu Hong/ЕРА
22.04.2020, 10:50

Китайский город Харбин ужесточает ограничительные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса

10-миллионный китайский город Харбин, столкнувшийся с крупнейшей вспышкой коронавируса в стране, закрылся для иногородних, чтобы сдержать распространение COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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В Харбин не пропускают иногородних жителей, а также транспорт, который не зарегистрирован в городе. Ранее все те, кто прибывали в Харбин из-за пределов Китая или эпидемических районов, должны были пройти 28-дневную изоляцию. Также город принял решение о блокировании на 14 дней жилых помещений, в которых обнаружили случаи коронавируса.

Харбин - столица провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ. Вчера город сообщил о семи новых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России. Однако еще 1400 человек находятся под  наблюдением – их проверяют на наличие признаков коронавируса.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 21 апреля сообщалось, что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер.

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Владислав Сердюк
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