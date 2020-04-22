10-миллионный китайский город закрылся для иногородних: там вспышка COVID-19

Фото: Wu Hong/ЕРА

10-миллионный китайский город Харбин, столкнувшийся с крупнейшей вспышкой коронавируса в стране, закрылся для иногородних, чтобы сдержать распространение COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Харбин не пропускают иногородних жителей, а также транспорт, который не зарегистрирован в городе. Ранее все те, кто прибывали в Харбин из-за пределов Китая или эпидемических районов, должны были пройти 28-дневную изоляцию. Также город принял решение о блокировании на 14 дней жилых помещений, в которых обнаружили случаи коронавируса.

Харбин - столица провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ. Вчера город сообщил о семи новых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России. Однако еще 1400 человек находятся под наблюдением – их проверяют на наличие признаков коронавируса.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

21 апреля сообщалось , что Минздрав предложит правительству продлить карантин в Украине до 12 мая, одновременно смягчив ряд ограничительных мер.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE