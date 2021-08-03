В ночь на пятницу циклон с Адриатического моря принесет ливни на запад Украины: видео
03.08.2021, 16:50
Дождь (фото - pixabay.com)
В ночь на 6 августа 2021 года на запад Украины придет циклон Генри, ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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По предварительному прогнозу, циклон сформируется 4 августа над Адриатическим морем и будет смещаться на северо-восток.
В ночь на 6 августа циклон принесет в западные области Украины сильные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквальный ветер 15-20 м/с.
Укргидрометцентр будет уточнять и дополнять информацию по мере приближения циклона.
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