В Одессе будут судить полицейского за избиение подростка: ему грозит 8 лет тюрьмы – ГБР
22.05.2021, 12:45
Избитый полицейским подросток (фото - ГБР)
В Одессе будут судить патрульного полицейского, который, по данным следствия сломал нос подростку. Ему грозит восемь лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
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По данным следствия, полицейский без веской причины остановил 17-летнего подростка, а во время так называемого воспитания заковал его в наручники и несколько раз ударил по лицу.
У подростка – закрытый перелом носа. Полицейского обвиняют в превышении служебными полномочиями с насилием и применением спецсредств. Патрульный предстанет перед судом – ему грозит восемь лет тюрьмы.
- В последнее время несколько громких скандалов с жестким задержанием граждан полицией случилось в Киеве. 15 мая патрульные жестко задержали несовершеннолетнего. На видео зафиксировано, как полицейский немотивированно бьет подростка по голове. 19 мая на Подоле полицейский спецназ избил киевского художника и музыканта Дмитрия Бугайчука.
- Вчера в Киеве под Подольским отделением полиции прошла акция против полицейской жестокости.
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