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В Одессе будут судить полицейского за избиение подростка: ему грозит 8 лет тюрьмы – ГБР

22.05.2021, 12:45
В Одессе будут судить полицейского за избиение подростка: ему грозит 8 лет тюрьмы – ГБР - Фото
Избитый полицейским подросток (фото - ГБР)

В Одессе будут судить патрульного полицейского, который, по данным следствия сломал нос подростку. Ему грозит восемь лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По данным следствия, полицейский без веской причины остановил 17-летнего подростка, а во время так называемого воспитания заковал его в наручники и несколько раз ударил по лицу.


У подростка – закрытый перелом носа. Полицейского обвиняют в превышении служебными полномочиями с насилием и применением спецсредств. Патрульный предстанет перед судом – ему грозит восемь лет тюрьмы.

Марк Сировой
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