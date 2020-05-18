В Одессе обрушился жилой дом, с первого по третий этажи: фото

Сегодня, 18 мая, в 16:25 в Приморском районе Одессы частично обрушилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, что инцидент произошел на улице Торговой, 20. Обрушилась стена с первого по третий этажи. В доме 30 квартир.
Сообщается, что сейчас спасатели ищут возможных пострадавших и разбирают разрушенные строительные конструкции.
Из дома вывели восемь жителей, в том числе двоих детей. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
К ликвидации последствий разрушения от ГСЧС привлекли 42 спасателя и 9 единиц техники, всего работают 72 человека и 20 единиц техники.
ОБНОВЛЕНО в 18:15
По данным ГСЧС, частично повреждены три квартиры – на втором, третьем и четвертом этажах (на первом этаже арка), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работают 86 человек, два кинологических расчета и 23 единицы техники.