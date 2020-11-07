В Одессе объявили день траура из-за смерти Жванецкого

7 ноября на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами

В Одессе сегодня объявили днем ​​траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, он был почетным гражданином города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Жванецкого, 7 ноября в Одессе объявлено днем ​​траура", – говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

В память о Жванецком на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.

6 ноября в возрасте 86 лет умер Михаил Жванецкий.

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Арина Толина

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