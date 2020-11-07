В Одессе объявили день траура из-за смерти Жванецкого
7 ноября на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами
В Одессе сегодня объявили днем траура из-за смерти писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого, он был почетным гражданином города. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Жванецкого, 7 ноября в Одессе объявлено днем траура", – говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.
В память о Жванецком на зданиях Одессы будут приспущены флаги с траурными лентами.
- 6 ноября в возрасте 86 лет умер Михаил Жванецкий.
Читайте также: "Буду или жить хорошо, или мои работы будут бессмертны". Жванецкий: 8 фактов о сатирике
Комментарии