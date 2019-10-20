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В Одессе прошла акция против формулы Штайнмайера: фото

В Одессе прошла акция против формулы Штайнмайера: фото - Фото
Фото: dumskaya.net﻿
20.10.2019, 15:42

Итогом акции стало обнародование Манифеста штаба сопротивления капитуляции

Сегодня в Одессе прошла акция против подписания Украиной формулы Штайнмайера. Об этом сообщает Думская.

Активист Тодор Пановский заявил, что возвращать территории можно только на украинских условиях и только после того, как удастся разработать механизмы, которые помешают "отравленному российской пропагандой населению" негативно влиять на ситуацию в Украине.

Фото: dumskaya.net

Глава одесского Нацкорпуса Сергей Варламов призвал всех присутствующих прийти 25 числа на сессию облсовета.

Фото: dumskaya.net

Итогом акции стало обнародование Манифеста штаба сопротивления капитуляции, объединившего 40 общественных патриотических организаций.

Фото: dumskaya.net

Справка. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. Формула Штайнмайера - предложенный им порядок выполнения Комплекса мер (они приняты на второй минской встрече лидеров формата). Впервые о ФШ стало известно после Парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

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