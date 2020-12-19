В Одессе СБУ нашла партию кокаина на $12 млн: наркотики спрятали среди фруктов
19.12.2020, 14:30
Партия кокаина в Одессе (Фото - пресс-служба СБУ)
В Одессе Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в Евросоюз партии кокаина из Южной Африки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным СБУ, наркодельцы планировали транспортировать кокаина на корабле, прибывшем в Морском торговый порт Южный. Наркотики спрятали в контейнере с фруктами. Кокаин планировали переправить в несколько стран ЕС.
Правоохранители выявили в контейнере 46 килограммовых брикетов с кокаином. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет около $12 млн.
- 28 ноября более 1000 европейских полицейских при поддержке Европола провели масштабную операцию против наркосиндиката.
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