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В Одессе СБУ нашла партию кокаина на $12 млн: наркотики спрятали среди фруктов

19.12.2020, 14:30
В Одессе СБУ нашла партию кокаина на $12 млн: наркотики спрятали среди фруктов - Фото
Партия кокаина в Одессе (Фото - пресс-служба СБУ)

В Одессе Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в Евросоюз партии кокаина из Южной Африки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, наркодельцы планировали транспортировать кокаина на корабле, прибывшем в Морском торговый порт Южный. Наркотики спрятали в контейнере с фруктами. Кокаин планировали переправить в несколько стран ЕС.

Правоохранители выявили в контейнере 46 килограммовых брикетов с кокаином. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет около $12 млн. 

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Владислав Сердюк
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