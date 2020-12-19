В Одессе СБУ нашла партию кокаина на $12 млн: наркотики спрятали среди фруктов

В Одессе Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в Евросоюз партии кокаина из Южной Африки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, наркодельцы планировали транспортировать кокаина на корабле, прибывшем в Морском торговый порт Южный. Наркотики спрятали в контейнере с фруктами. Кокаин планировали переправить в несколько стран ЕС.

Правоохранители выявили в контейнере 46 килограммовых брикетов с кокаином. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет около $12 млн.

28 ноября более 1000 европейских полицейских при поддержке Европола провели масштабную операцию против наркосиндиката.

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Владислав Сердюк

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