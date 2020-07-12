В центре Одессы загорелось 200-летнее здание - фото

В Одессе горит трехэтажное здание, пострадавших и жертв нет

12 июля в Приморском районе Одессы по улице Бунина загорелось трехэтажное здание, которое было построено в 1814 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что пожар начался в квартире на втором этаже. Пламя распространилось на третий этаж и крышу (внутри здания деревянные перекрытия).

В 11:50 площадь пожара составляла около 750 квадратных метров. Ситуация контролируемая. Открытого огня не наблюдается. Пожар продолжают тушить 60 спасателей и 18 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

27 марта в Одессе горел жилой дом. Во время ликвидации пожара пострадали двое спасателей.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.