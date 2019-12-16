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В Одесской области мужчина получил срок за советский флаг

В Одесской области мужчина получил срок за советский флаг - Фото
Фото Бессарабия Inform
16.12.2019, 13:15

Мужчина заключил соглашение с прокуратурой о признании вины

К одному году условно приговорил Измаильский горрайонный суд Одесской области жителя села Матроска за использование символики коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщает Думская.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

9 мая этого года он прикрепил к заднему колесу своего велосипеда флаг красного цвета, на котором были изображены пятиконечная звезда, серп и молот, а также присутствовала надпись на русском языке "Отечественная война".

С этой символикой гражданин проехался по улицам Матроски, пока не был остановлен работниками полиции.

Позже он заключил соглашение с прокуратурой о признании вины.

  • 17 июня в шведской коммуне Тебю над зданием администрации муниципалитета неизвестные подняли флаг СССР.
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одесса советский флаг
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